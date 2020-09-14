Шесть человек погибли в столкновении фуры и двух легковушек в Удмуртии

В результате столкновения грузового автомобиля с ВАЗ-2112 и автомобилем "хёндай" на трассе в Удмуртии погибли шесть человек.
По информации Лайфа, сигнал о столкновении машин в Алнашском районе республики поступил на пульт дежурного в 21:42 по местному времени (20:42 мск). Отмечается, что все погибшие находились в салоне ВАЗа.
В Приморье пьяный водитель без прав устроил ДТП со скорой, в котором пострадало четыре человекаВиновник аварии в какой-то момент выехал на встречку, где и произошло столкновение.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.