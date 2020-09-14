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Шесть человек погибли в столкновении фуры и двух легковушек в Удмуртии

При этом все жертвы аварии ехали в одной машине.

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Фото © LIFE

В результате столкновения грузового автомобиля с ВАЗ-2112 и автомобилем "хёндай" на трассе в Удмуртии погибли шесть человек.

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

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По информации Лайфа, сигнал о столкновении машин в Алнашском районе республики поступил на пульт дежурного в 21:42 по местному времени (20:42 мск). Отмечается, что все погибшие находились в салоне ВАЗа.

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Виновник аварии в какой-то момент выехал на встречку, где и произошло столкновение.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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