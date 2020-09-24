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На Урале рабочие с высоты выкинули дверь на голову прохожему

Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

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Фото с места происшествия © СУ СК РФ по Курганской области

42-летний житель Кургана скончался после того, как ему на голову с высоты пятого этажа упала деревянная дверь, сообщает Ura.ru. Её как строительный мусор выбросили рабочие после ремонта. Теперь их обвиняют в причинении смерти по неосторожности, возбуждено уголовное дело.

В нарушение норм безопасности, приняв самостоятельное решение, двое рабочих выкинули из окна пятого этажа деревянную дверь, которая упала на находящегося внизу мужчину, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области.

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Некоторым машинам выбило стёкла, а пострадавший, вероятно, получил ушиб плеча.

Ранее Лайф рассказывал о жительницах Сахалина, которые рухнули с высоты третьего этажа, едва выйдя на балкон. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

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