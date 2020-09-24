На Урале рабочие с высоты выкинули дверь на голову прохожему

42-летний житель Кургана скончался после того, как ему на голову с высоты пятого этажа упала деревянная дверь, сообщает Ura.ru. Её как строительный мусор выбросили рабочие после ремонта. Теперь их обвиняют в причинении смерти по неосторожности, возбуждено уголовное дело.