Не могу худеть, у меня лапки. Названы породы кошек, наиболее склонные к ожирению

Персидские и британские кошки, сфинксы и корниш-рексы наиболее склонны к набору лишнего веса. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета ветеринарии столицы, передаёт агентство "Москва".
По словам специалистов, кошек этих пород необходимо приучать к режиму питания сразу же, так как предрасположенность к набору веса у животных играет немаловажную роль.
Ветеринары напомнили, что вероятность лишнего веса велика и среди кастрированных и стерилизованных питомцев. После операции в организмах котов меняется гормональный фон, обмен веществ замедляется.
Кинологи назвали породы собак, подходящие в качестве друга для детейВажно помнить, что четвероногий любимец изменит жизнь семьи навсегда.
— У кошек ожирение может привести к заболеваниям сердца, суставов, мочекаменной болезни, диабету и дерматитам, — отметили эксперты.
Ранее были названы самые популярные породы кошек среди россиян.