Не могу худеть, у меня лапки. Названы породы кошек, наиболее склонные к ожирению

Персидские и британские кошки, сфинксы и корниш-рексы наиболее склонны к набору лишнего веса. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета ветеринарии столицы, передаёт агентство "Москва".

По словам специалистов, кошек этих пород необходимо приучать к режиму питания сразу же, так как предрасположенность к набору веса у животных играет немаловажную роль.

Ветеринары напомнили, что вероятность лишнего веса велика и среди кастрированных и стерилизованных питомцев. После операции в организмах котов меняется гормональный фон, обмен веществ замедляется.

— У кошек ожирение может привести к заболеваниям сердца, суставов, мочекаменной болезни, диабету и дерматитам, — отметили эксперты.