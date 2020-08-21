Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Не могу худеть, у меня лапки. Названы породы кошек, наиболее склонные к ожирению

Высокую предрасположенность к лишнему весу имеют также кастрированные и стерилизованные питомцы.

82
Post cover

Фото © Pixabay

Персидские и британские кошки, сфинксы и корниш-рексы наиболее склонны к набору лишнего веса. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета ветеринарии столицы, передаёт агентство "Москва".

По словам специалистов, кошек этих пород необходимо приучать к режиму питания сразу же, так как предрасположенность к набору веса у животных играет немаловажную роль.

Ветеринары напомнили, что вероятность лишнего веса велика и среди кастрированных и стерилизованных питомцев. После операции в организмах котов меняется гормональный фон, обмен веществ замедляется.

Кинологи назвали породы собак, подходящие в качестве друга для детей

Важно помнить, что четвероногий любимец изменит жизнь семьи навсегда.

У кошек ожирение может привести к заболеваниям сердца, суставов, мочекаменной болезни, диабету и дерматитам, — отметили эксперты.

Ранее были названы самые популярные породы кошек среди россиян.

Выбор редакции

Loading...