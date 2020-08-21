Бухгалтера из Петербурга обокрали на 16 миллионов рублей

Жительница города на Неве, работающая бухгалтером в местной фирме, обратилась в полицию с заявлением о краже, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
— Она заявила, что воры залезли в её трёшку на Краснопутиловской улице. Из квартиры они вынесли 11 млн рублей и драгоценности ещё на пять миллионов рублей, — пишет издание.
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от кражи денег через QR-кодВ первую очередь он советует не лениться и узнать, куда ведёт длинная ссылка.
Правоохранительные органы завели дело по статье "Кража", а злоумышленников объявили в розыск.
Ранее в Москве задержали подполковника, который вынес из квартиры бизнесмена 3,2 миллиона рублей. По версии следствия, он вместе с сообщником подобрал ключи и проник в квартиру заместителя генерального директора ООО "Шельф-2000".