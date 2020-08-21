Бухгалтера из Петербурга обокрали на 16 миллионов рублей

Жительница города на Неве, работающая бухгалтером в местной фирме, обратилась в полицию с заявлением о краже, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

— Она заявила, что воры залезли в её трёшку на Краснопутиловской улице. Из квартиры они вынесли 11 млн рублей и драгоценности ещё на пять миллионов рублей, — пишет издание.

Правоохранительные органы завели дело по статье "Кража", а злоумышленников объявили в розыск.