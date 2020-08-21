Турция превратила в мечеть ещё одну православную святыню

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган превратил в мечеть ещё одну православную святыню — монастырь Хора в Стамбуле, где располагалась церковь Христа Спасителя в Полях. Турецкая правительственная газета Resmi Gazete сообщила, что глава государства сегодня, 21 августа, подписал соответствующий указ.
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Здание было преобразовано в мечеть Кахрие в 1511 году после завоевания Константинополя, а в 1945-м оно получило статус музея и музейного хранилища. Эрдоган отменил решение Совета министров 1945 года об использовании Кахрие в качестве музея. По данным издания, монастырь Хора уже передали Управлению по делам религии для подготовки к открытию в качестве мечети. Знаменитые византийские фрески будут снова закрыты.
Эрдоган распорядился сделать собор Святой Софии открытым для мусульман круглосуточно24 июля там состоялся первый с 1934 года намаз.
Ранее Турция превратила в мечеть собор Святой Софии в Стамбуле. Эрдоган предложил преобразовать святыню в марте прошлого года. Заседание Госсовета Турции по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут. По результатам заседания музей стал мечетью 10 июля. В РПЦ назвали это пощёчиной всему христианству.