Турция превратила в мечеть ещё одну православную святыню

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган превратил в мечеть ещё одну православную святыню — монастырь Хора в Стамбуле, где располагалась церковь Христа Спасителя в Полях. Турецкая правительственная газета Resmi Gazete сообщила, что глава государства сегодня, 21 августа, подписал соответствующий указ.

Фото © Choramuseum.com

Здание было преобразовано в мечеть Кахрие в 1511 году после завоевания Константинополя, а в 1945-м оно получило статус музея и музейного хранилища. Эрдоган отменил решение Совета министров 1945 года об использовании Кахрие в качестве музея. По данным издания, монастырь Хора уже передали Управлению по делам религии для подготовки к открытию в качестве мечети. Знаменитые византийские фрески будут снова закрыты.