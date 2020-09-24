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Роспотребнадзор опечатал "Магнолию" и "Перекрёсток", закрытые за нарушение масочного режима — видео

На одном из магазинов висит объявление, что он не работает по техническим причинам.

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Видео © LIFE

В Москве Роспотребнадзор опечатал два магазина торговых сетей "Магнолия" и "Перекрёсток", которые были закрыты за несоблюдение масочного режима как сотрудниками, так и посетителями. При этом на первом из них висит объявление, что торговая точка временно не работает по техническим причинам.

Лайф побывал у магазина "Магнолия" и оценил ситуацию. Покупатели пытаются попасть внутрь, но сталкиваются с запертой дверью.

В X5 Retail Group рассказали Лайфу, что работают над оперативным устранением нарушений, а также проводят дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер и контроля за ношением средств индивидуальной защиты.

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

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В компании отметили, что во всех магазинах есть запас средств дезинфекции, действуют ужесточённые требования по уборке помещений. Кроме того, в зале нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции и имеются антисептики для посетителей и сотрудников.

Жителей Москвы призвали продолжать носить маски и сократить количество контактов

В столичном оперштабе отметили, что развитие эпидемиологической ситуации зависит от сознательности граждан.

Напомним, о закрытии магазинов Лайфу сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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