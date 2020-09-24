Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице усложняется ситуация с коронавирусом в связи с ростом числа госпитализаций.
— Помимо выявляемости мы видим и серьёзный рост госпитализации. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется, — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Собянин отметил, что в данных обстоятельствах нужно беречься и соблюдать требования врачей.
Жителей Москвы призвали продолжать носить маски и сократить количество контактовВ столичном оперштабе отметили, что развитие эпидемиологической ситуации зависит от сознательности граждан.
Напомним, за прошедшие сутки в Москве выявили 1050 случаев коронавируса, что является максимумом за три месяца.
Комментариев: 0