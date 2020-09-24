Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице усложняется ситуация с коронавирусом в связи с ростом числа госпитализаций.

— Помимо выявляемости мы видим и серьёзный рост госпитализации. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется, — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Собянин отметил, что в данных обстоятельствах нужно беречься и соблюдать требования врачей.