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Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Столичный мэр отметил, что в городе растёт число госпитализаций пациентов с CoViD-19.

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Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице усложняется ситуация с коронавирусом в связи с ростом числа госпитализаций.

Помимо выявляемости мы видим и серьёзный рост госпитализации. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется, — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Собянин отметил, что в данных обстоятельствах нужно беречься и соблюдать требования врачей.

Жителей Москвы призвали продолжать носить маски и сократить количество контактов

В столичном оперштабе отметили, что развитие эпидемиологической ситуации зависит от сознательности граждан.

Напомним, за прошедшие сутки в Москве выявили 1050 случаев коронавируса, что является максимумом за три месяца.

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