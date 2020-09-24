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15-летняя девочка плачет кровью больше недели, и врачи не могут выяснить, в чём причина

Девочка из деревни недалеко от Сан-Паулу, Бразилия, сбила врачей с толку. Целую неделю у девочки идёт кровь из глаз, но разгадать эту загадку медикам пока не под силу.

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Фото © UOL

15-летней Дорис стало плохо 12 сентября. Тогда мама Джулиана Тейшейра де Миранда отвезла её в больницу в Сан-Паулу. Поначалу девочка жаловалась на боли в животе. Врачи поставили диагноз — камни в почках. Ей дали обезболивающее и отправили домой. Но на следующее утро Дорис снова попала в неотложку. На этот раз из левого глаза подростка текла кровь. Врачи не поняли, что стало причиной такого странного симптома. Так как никаких болей у юной бразильянки не было, её в очередной раз выгнали из больницы.

Фото © UOL

Фото © UOL

Моя дочь сдала кучу анализов, но никаких проблем так и не смогли найти. Врачи отпустили её, и мы вернулись домой на рассвете в понедельник. Мы сделаем всё, что потребуют медики, — нам нужно узнать, что происходит на самом деле

Джулиана Тейшейра де Миранда

Мама пациентки

Джулиана рассказывает, что, когда они вернулись домой, через несколько часов глаза девочки снова начали кровоточить. На этот раз — оба. Дорис снова повезли в больницу. И в очередной раз врачи не смогли сказать ничего полезного. Местный офтальмолог Рафаэль Антонио Барбоза Делсин также рассказал, что, несмотря на пугающий вид, кровь в слезах может бесследно пройти.

Наличие крови в слезах называется гемолакрией. Это заболевание уже описано в медицинской литературе. Лечение зависит от причины. Однако иногда симптомы исчезают так же внезапно, как и появились, даже без лечения и окончательного диагноза

Рафаэль Антонио Барбоза Делсин

Офтальмолог

Фото © UOL

Фото © UOL

Ей сделали томографию и несколько других анализов, но врачи не нашли ничего, что могло бы объяснить кровавые слёзы. Так как ничего выяснить не удалось, врачи попросили её сделать ещё несколько анализов на этой неделе, чтобы попытаться найти причину

Джулиана Тейшейра де Миранда

Мама пациентки

Дорис рассказывает, что с 13 сентября кровавые слёзы так и не прекратились. Сейчас вместе с врачами они пытаются найти реальную причину этого симптома, пишет UOL.

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