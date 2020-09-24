15-летняя девочка плачет кровью больше недели, и врачи не могут выяснить, в чём причина

Имплант разорвался прямо в груди клиентки, и врачи были уверены, что ей осталось жить 6 месяцев Когда американка Шеннон Племонс сделала операцию по увеличению груди на два размера, её организм будто вышел из строя. У девушки начались боли в суставах, мигрень, стали выпадать волосы, а в конечном итоге она потеряла зрение и слух. К сожалению, на этом проблемы не закончились.