Больше мяса, меньше молока. Во время самоизоляции россияне стали лучше питаться

Жители России за время самоизоляции стали есть больше мяса и овощей и меньше картофеля, сахара и хлеба. Как изменились гастрономические предпочтения россиян, узнал портал News.ru.

Помимо картофеля, потребление которого с 2014 по 2018 год сократилось на 4%, граждане стали реже покупать молоко и молочные продукты, а также сахар, хлеб, фрукты и ягоды. Как считает диетолог Светлана Титова, это связано с падением качества этих товаров.

— Эти продукты полезны. Однако молочка, к примеру, чаще всего представлена в магазинах в низком качестве. Из-за этого при употреблении молочных продуктов многие россияне сталкиваются с аллергическими реакциями, которые могут проявляться как в сбое работы желудочно-кишечного тракта, так и в различных высыпаниях. У некоторых людей порой даже возникает отёк Квинке. Что касается фруктов и ягод, то в холодный сезон в Россию привозят в основном сильно обработанные плоды, которые зачастую продают в "деревянном" виде, — рассказала она порталу.