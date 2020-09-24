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Больше мяса, меньше молока. Во время самоизоляции россияне стали лучше питаться

Рацион улучшился, поскольку жители страны стали меньше тратить на развлечения и одежду и переключились на продукты.

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Фото © Pixabay

Жители России за время самоизоляции стали есть больше мяса и овощей и меньше картофеля, сахара и хлеба. Как изменились гастрономические предпочтения россиян, узнал портал News.ru.

Помимо картофеля, потребление которого с 2014 по 2018 год сократилось на 4%, граждане стали реже покупать молоко и молочные продукты, а также сахар, хлеб, фрукты и ягоды. Как считает диетолог Светлана Титова, это связано с падением качества этих товаров.

Эти продукты полезны. Однако молочка, к примеру, чаще всего представлена в магазинах в низком качестве. Из-за этого при употреблении молочных продуктов многие россияне сталкиваются с аллергическими реакциями, которые могут проявляться как в сбое работы желудочно-кишечного тракта, так и в различных высыпаниях. У некоторых людей порой даже возникает отёк Квинке. Что касается фруктов и ягод, то в холодный сезон в Россию привозят в основном сильно обработанные плоды, которые зачастую продают в "деревянном" виде, — рассказала она порталу.

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Врач отметила, что употребление "правильных" продуктов не всегда приносит пользу.

В то же время, по данным Росстата, в рацион россиян вошло больше овощей и бахчевых, а потребление мяса и мясопродуктов увеличилось с 74 до 75 килограммов. Всё это, полагают эксперты, говорит о том, что жители страны стали лучше питаться. Как отмечает доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов, рацион россиян любого достатка мог улучшиться на самоизоляции благодаря уменьшенным тратам на развлечения и покупку одежды.

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