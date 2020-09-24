Лавров назвал "несуразными" ответы Берлина на запросы Москвы по Навальному

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ФРГ даёт "несуразные" ответы на запросы РФ по ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

— Мы слышим публичные комментарии, в том числе официальных представителей Германии, которые заявляют достаточно несуразные вещи, например, тезис о том, что всё, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Лавров подчеркнул, что это несолидно для любой страны, тем более такой крупной и уважаемой, как Германия. Он также отметил, что Россия около полутора недель назад официально запросила консульский доступ к Навальному, на что до сих пор не получила ответа. Дипломат выразил надежду, что европейские партнёры поймут бесперспективность разговора "с позиции некоего высшего существа", которое не видит необходимости отвечать на законные вопросы и "лишь требует так свысока какого-то покаяния".

Кроме того, по словам Лаврова, на запросы России по ситуации с блогером до сих пор не ответила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая "продолжает морочить голову".