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Лавров назвал "несуразными" ответы Берлина на запросы Москвы по Навальному

Глава МИД РФ отметил, что Германия до сих пор не предоставила консульский доступ к блогеру.

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Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ФРГ даёт "несуразные" ответы на запросы РФ по ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Мы слышим публичные комментарии, в том числе официальных представителей Германии, которые заявляют достаточно несуразные вещи, например, тезис о том, что всё, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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"Очень здорово, если действительно пациент поправляется", — заявил Дмитрий Песков.

Лавров подчеркнул, что это несолидно для любой страны, тем более такой крупной и уважаемой, как Германия. Он также отметил, что Россия около полутора недель назад официально запросила консульский доступ к Навальному, на что до сих пор не получила ответа. Дипломат выразил надежду, что европейские партнёры поймут бесперспективность разговора "с позиции некоего высшего существа", которое не видит необходимости отвечать на законные вопросы и "лишь требует так свысока какого-то покаяния".

Кроме того, по словам Лаврова, на запросы России по ситуации с блогером до сих пор не ответила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая "продолжает морочить голову".

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Дипломат обратила внимание на массированную дезинформационную кампанию, развёрнутую вокруг ситуации.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Затем Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом.

23 сентября стало известно, что Навального выписали из стационара берлинской клиники "Шарите".

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