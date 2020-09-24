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"Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов". У Ибрагимовича диагностировали CoViD-19

Болезнь, по словам футболиста, протекает бессимптомно.

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Фото © twitter.com/acmilan

Футбольный клуб "Милан" сообщил, что шведский нападающий Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус. Форвард не сможет принять участия в сегодняшнем матче Лиги Европы.

Футболист же сообщил, что болезнь протекает без симптомов.

Вчера у меня был отрицательный результат на CoViD-19, а сегодня — положительный. Никаких симптомов не было. Ковиду хватило смелости бросить мне вызов. Это плохая идея, — написал Златан в "Твиттере".

Напомним, сегодня "Милан" сразится с "Будё-Глимтом" из Норвегии в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Также сегодня сыграет "Ростов" против "Маккаби" (Хайфа), Израиль.

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