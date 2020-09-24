"Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов". У Ибрагимовича диагностировали CoViD-19

Футбольный клуб "Милан" сообщил, что шведский нападающий Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус. Форвард не сможет принять участия в сегодняшнем матче Лиги Европы.

Футболист же сообщил, что болезнь протекает без симптомов.

— Вчера у меня был отрицательный результат на CoViD-19, а сегодня — положительный. Никаких симптомов не было. Ковиду хватило смелости бросить мне вызов. Это плохая идея, — написал Златан в "Твиттере".

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020