"Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов". У Ибрагимовича диагностировали CoViD-19

Футбольный клуб "Милан" сообщил, что шведский нападающий Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус. Форвард не сможет принять участия в сегодняшнем матче Лиги Европы.
Official Statement ➡ https://t.co/6s6puMNaON— AC Milan (@acmilan) September 24, 2020
Comunicato Ufficiale➡ https://t.co/lCUUuh3eB9 #SempreMilan pic.twitter.com/FhVh2peffQ
Футболист же сообщил, что болезнь протекает без симптомов.
— Вчера у меня был отрицательный результат на CoViD-19, а сегодня — положительный. Никаких симптомов не было. Ковиду хватило смелости бросить мне вызов. Это плохая идея, — написал Златан в "Твиттере".
I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020
Напомним, сегодня "Милан" сразится с "Будё-Глимтом" из Норвегии в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Также сегодня сыграет "Ростов" против "Маккаби" (Хайфа), Израиль.
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