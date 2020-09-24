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На адвоката Добровинского завели второе дисциплинарное дело

Его рассмотрят вместе с предыдущим.

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Александр Добровинский. Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

В отношении адвоката стороны потерпевших по делу Михаила Ефремова Александра Добровинского возбудили второе дисциплинарное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Адвокатской палаты.

Там отметили, что дело было заведено по результатам рассмотрения представления ГУ Министерства юстиции по столице и будет рассматриваться вместе с дисциплинарным производством, которое ранее возбудили в Федеральной палате адвокатов.

Добровинский резко отреагировал на сообщения, что мать погибшего простила Ефремова

По словам адвоката, от пенсионерки до сих пор удавалось скрывать факт ДТП и трагическую гибель её сына.

Лайф сообщал, что после суда над Михаилом Ефремовым Минюст РФ внёс в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Добровинского, а также прошение о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, который был защитником актёра. Когда последнего лишили адвокатского статуса, он сравнил себя с Иисусом.

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