На адвоката Добровинского завели второе дисциплинарное дело

В отношении адвоката стороны потерпевших по делу Михаила Ефремова Александра Добровинского возбудили второе дисциплинарное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Адвокатской палаты.
Там отметили, что дело было заведено по результатам рассмотрения представления ГУ Министерства юстиции по столице и будет рассматриваться вместе с дисциплинарным производством, которое ранее возбудили в Федеральной палате адвокатов.
Добровинский резко отреагировал на сообщения, что мать погибшего простила ЕфремоваПо словам адвоката, от пенсионерки до сих пор удавалось скрывать факт ДТП и трагическую гибель её сына.
Лайф сообщал, что после суда над Михаилом Ефремовым Минюст РФ внёс в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Добровинского, а также прошение о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, который был защитником актёра. Когда последнего лишили адвокатского статуса, он сравнил себя с Иисусом.
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