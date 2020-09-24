На адвоката Добровинского завели второе дисциплинарное дело

В отношении адвоката стороны потерпевших по делу Михаила Ефремова Александра Добровинского возбудили второе дисциплинарное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Адвокатской палаты.

Там отметили, что дело было заведено по результатам рассмотрения представления ГУ Министерства юстиции по столице и будет рассматриваться вместе с дисциплинарным производством, которое ранее возбудили в Федеральной палате адвокатов.