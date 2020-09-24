Бывшая девушка Тимати показала помолвочное кольцо, намекнув на скорую свадьбу

Бывшая девушка Тимати и участница проекта "Фабрика звёзд — 4" певица Алекса объявила о том, что выходит замуж. Её избранником стал звёздный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, которого она увела у беременной супруги.
В соцсетях артистка показала фотографию кольца с бриллиантом на безымянном пальце. На публикацию обратил внимание портал Dni.ru. При этом Алекса не стала уточнять, когда состоится церемония бракосочетания, добавив лишь то, что сказала своему возлюбленному "да".
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Напомним, об отношениях между Алексой и Вячеславом Дайчевым стало известно весной этого года. При этом сам фитнес-тренер был женат на Саше Сивковой — танцовщице, работавшей с Филиппом Киркоровым. После того как Вячеслав бросил супругу на шестом месяце беременности, новоиспечённая парочка практически сразу съехалась и начала активно демонстрировать свои чувства на публике. В свою очередь, Сивкова заявила, что благодарна мужу за то, что он был в её жизни и подарил долгожданного ребёнка, так как она не могла забеременеть в течение десяти лет.
Певица Алекса — это одна из самых ярких представительниц российской "Фабрики звёзд". Приняв участие в четвёртом сезоне популярного телевизионного шоу, девушка моментально завоевала сердца всех поклонников проекта и стала одной из наиболее известных его выпускниц. Подробнее о биографии Алексы читайте на сайте uznayvse.ru.
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