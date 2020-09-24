Бывшая девушка Тимати показала помолвочное кольцо, намекнув на скорую свадьбу

В соцсетях артистка показала фотографию кольца с бриллиантом на безымянном пальце. На публикацию обратил внимание портал Dni.ru . При этом Алекса не стала уточнять, когда состоится церемония бракосочетания, добавив лишь то, что сказала своему возлюбленному "да".

Напомним, об отношениях между Алексой и Вячеславом Дайчевым стало известно весной этого года. При этом сам фитнес-тренер был женат на Саше Сивковой — танцовщице, работавшей с Филиппом Киркоровым. После того как Вячеслав бросил супругу на шестом месяце беременности, новоиспечённая парочка практически сразу съехалась и начала активно демонстрировать свои чувства на публике. В свою очередь, Сивкова заявила, что благодарна мужу за то, что он был в её жизни и подарил долгожданного ребёнка, так как она не могла забеременеть в течение десяти лет.