Большой хоккей в Москве! "Спартак" ждут три домашние битвы, одна из них — с ЦСКА

Московский "Спартак" ждёт в гости на три домашних матча:

26 сентября против хабаровского "Амура" (начало в 17:00 мск)

28 сентября против московского "Динамо" (19:30)

1 октября состоится самое принципиальное противостояние в истории отечественного хоккея: "Спартак" играет с ЦСКА (19:30).

Это будут яркие противостояния, когда от первой до последней секунды на льду будут кипеть нешуточные страсти.

Своих соперников "Спартак" принимает на самой современной столичной арене в "Парке легенд", где созданы максимально комфортные условия для отличного времяпрепровождения как взрослых, так и детей. К услугам болельщиков удобная транспортная доступность, многоуровневая парковка, многочисленные фудкорты, магазины по продаже клубной атрибутики, разнообразные развлечения в фойе арены и большая шоу-программа с участием популярных артистов.





Болельщики смогут увидеть не только напряжённые матчи чемпионата КХЛ, но и уйти домой с памятными подарками: на каждой домашней игре самым весёлым, самым креативным, самым танцующим зрителям "Спартак" дарит билеты в кино и развлекательные центры, наборы сладких угощений и даже целый ящик игристого вина.