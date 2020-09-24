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Большой хоккей в Москве! "Спартак" ждут три домашние битвы, одна из них — с ЦСКА

Московский "Спартак", один из самых знаменитых отечественных клубов с 70-летней историей, приглашает москвичей и гостей столицы погрузиться в атмосферу большого хоккея.

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Фото © Пресс-служба ХК "Спартак"

Московский "Спартак" ждёт в гости на три домашних матча:

  • 26 сентября против хабаровского "Амура" (начало в 17:00 мск)
  • 28 сентября против московского "Динамо" (19:30)
  • 1 октября состоится самое принципиальное противостояние в истории отечественного хоккея: "Спартак" играет с ЦСКА (19:30).

Это будут яркие противостояния, когда от первой до последней секунды на льду будут кипеть нешуточные страсти.

Своих соперников "Спартак" принимает на самой современной столичной арене в "Парке легенд", где созданы максимально комфортные условия для отличного времяпрепровождения как взрослых, так и детей. К услугам болельщиков удобная транспортная доступность, многоуровневая парковка, многочисленные фудкорты, магазины по продаже клубной атрибутики, разнообразные развлечения в фойе арены и большая шоу-программа с участием популярных артистов.

Болельщики смогут увидеть не только напряжённые матчи чемпионата КХЛ, но и уйти домой с памятными подарками: на каждой домашней игре самым весёлым, самым креативным, самым танцующим зрителям "Спартак" дарит билеты в кино и развлекательные центры, наборы сладких угощений и даже целый ящик игристого вина.

Игры пройдут в "Парке легенд" (ст. м. "Автозаводская", МЦК "ЗИЛ") 26, 28 сентября и 1 октября. Купить билеты можно по ссылке здесь.

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