Доктор Мясников перечислил десять вопросов о коронавирусе, ответов на которые пока нет

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился с подписчиками в "Инстаграме" вопросами о коронавирусе, на которые до сих пор не найдены ответы.

Медик отметил, что нельзя однозначно сказать, откуда появилась болезнь, кроме того, до конца непонятно, как она передаётся: может ли один человек заразить другого при дыхании, через глаза и через прикосновения к поверхности. Также в мире не утихают дискуссии по поводу того, передаётся ли CoViD-19 от бессимптомных носителей.

Ещё одна загадка — как лечить, ведь пока нет реально действующих лекарств, отметил Мясников. Следующий вопрос — кого тестировать. В качестве примера врач привёл США, где пытаются добиться отмены анализов на вирус у тех, кто контактировал с больными, но не имеет симптомов.

Кроме того, как отметил телеведущий, нельзя сказать, остаётся ли стойкий иммунитет после коронавируса и насколько эффективны вакцины. Также до сих пор непонятна модель распространения болезни: равномерная, мелкими волнами или резкими всплесками.

Особое внимание Мясников уделил вопросу о способах предохранения от коронавируса. По мнению врача, карантин не останавливает эпидемию, но сглаживает её пик и распределяет нагрузку на систему здравоохранения. Медик усомнился в эффективности масок для защиты от болезни. Последний вопрос, которым задался врач, кому выгодно "возведение коронавируса в ранг парализующей пандемии".

Однако Мясников выразил уверенность, что CoViD-19 непредсказуем и пришёл в человеческую жизнь навсегда.