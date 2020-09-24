В Великобритании зафиксировали рекордное число случаев коронавируса за всё время

В Великобритании установили рекорд по числу подтверждённых случаев коронавируса за сутки — за прошедшие 24 часа болезнь выявили у 6634 человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что за сутки скончались 40 человек, а днём ранее этот показатель составлял 37 пациентов при 6178 новых случаев CoViD-19.
Общее число заразившихся коронавирусом в стране превышает 416 тысяч, а умерли от болезни 41 902 пациента.
Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в МосквеСтоличный мэр отметил, что в городе растёт число госпитализаций пациентов с CoViD-19.
Ранее на этой неделе премьер-министр страны Борис Джонсон призвал граждан Великобритании "проявить дисциплину и решимость", чтобы избежать возможного повторного карантина из-за коронавируса.
Лайф сообщал, что учёные из Великобритании для проверки вакцины от коронавируса планируют ввести частицы инфекции более чем двум тысячам добровольцев.
Комментариев: 0