В Великобритании зафиксировали рекордное число случаев коронавируса за всё время

В Великобритании установили рекорд по числу подтверждённых случаев коронавируса за сутки — за прошедшие 24 часа болезнь выявили у 6634 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что за сутки скончались 40 человек, а днём ранее этот показатель составлял 37 пациентов при 6178 новых случаев CoViD-19.

Общее число заразившихся коронавирусом в стране превышает 416 тысяч, а умерли от болезни 41 902 пациента.

Ранее на этой неделе премьер-министр страны Борис Джонсон призвал граждан Великобритании "проявить дисциплину и решимость", чтобы избежать возможного повторного карантина из-за коронавируса.