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В Великобритании зафиксировали рекордное число случаев коронавируса за всё время

Общее число заразившихся CoViD-19 в стране превышает 416 тысяч человек.

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Фото © ТАСС / PA

В Великобритании установили рекорд по числу подтверждённых случаев коронавируса за сутки — за прошедшие 24 часа болезнь выявили у 6634 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что за сутки скончались 40 человек, а днём ранее этот показатель составлял 37 пациентов при 6178 новых случаев CoViD-19.

Общее число заразившихся коронавирусом в стране превышает 416 тысяч, а умерли от болезни 41 902 пациента.

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Столичный мэр отметил, что в городе растёт число госпитализаций пациентов с CoViD-19.

Ранее на этой неделе премьер-министр страны Борис Джонсон призвал граждан Великобритании "проявить дисциплину и решимость", чтобы избежать возможного повторного карантина из-за коронавируса.

Лайф сообщал, что учёные из Великобритании для проверки вакцины от коронавируса планируют ввести частицы инфекции более чем двум тысячам добровольцев.

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