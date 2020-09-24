"Вакцина — это просто спасение". Уральские медики получили первые прививки от CoViD-19

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На Южном Урале стартовала вакцинация против коронавирусной инфекции. Первыми отечественный препарат от CoViD-19 получили медики, которые находятся в зоне повышенного риска. Лайф понаблюдал за тем, как врачам делают прививки от коронавируса в одной из больниц Челябинска.

По словам работников медучреждения, к вакцинации они никак не готовились и во время процедуры никаких неприятных ощущений не испытывали.

— Ощущение — чувство небольшого укола, других ощущений нет. Уже прошло минут пять-семь после вакцинации, чувствую себя нормально. Я считаю, что побочные эффекты минимальны, и думаю, что они меня обойдут, — отметил врач-эпидемиолог челябинской ГКБ № 1 Виталий Хрычев.

Он также добавил, что ослабление иммунитета после введения вакцины есть, но это из-за того, что иммунная система нарабатывает защитные антитела.

— Для меня вакцина — это просто спасение. У меня есть семья, дети, жена, и мне страшно принести им данную инфекцию, — уточнил Хрычев.

Кроме того, медики выразили надежду, что препарат от коронавируса поможет остановить эпидемию, и поблагодарили учёных за разработку данного лекарства.

Добавим, что через 21 день врачам будет введена ещё одна доза вакцины. В пробной партии, которую доставили на Южный Урал, 42 дозы препарата, их распределили между больницами Челябинска, Магнитогорска и Миасса, однако в скором будущем медики ожидают больших поставок лекарства в регион.