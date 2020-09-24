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Не успели ещё отойти от провала "Динамо"? "Ростов" также вылетел из Лиги Европы

Команда Валерия Карпина проиграла дома израильской команде.

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Фото © twitter.com/rostovfc

"Ростов" в меньшинстве проиграл "Маккаби" (Хайфа) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы со счётом 1:2. Матч ростовчане начали уверенно и смогли забить быстрый гол. Его автором стал Эльдор Шомуродов.

Но гости поля сдаваться не собирались — сначала они сравняли счёт, а затем и вышли вперёд. К тому же на 69-й минуте встречи "Ростов" остался в меньшинстве. Данил Глебов за грубую игру получил красную карточку. Наша команда выглядела не столь свежей, а вот соперники бились до конца. Как итог — дальше проходит "Маккаби".

Ранее из турнира вылетело московское "Динамо", проиграв самой худшей по рейтингу команде турнира.

"Это просто позорище!" Самые кошмарные поражения российских команд в еврокубках

Московское "Динамо" в Лиге Европы проиграло худшей команде турнира. Вспоминаем другие позорные поражения ЦСКА, "Спартака", "Локомотива" и других российских клубов в еврокубках.

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

"Ростов" — "Маккаби Х" — 1:2

Голы: Шомуродов 9' (1:0), Рукавица 20' (1:1), Абу Фани 60' (1:2)

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