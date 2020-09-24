Не успели ещё отойти от провала "Динамо"? "Ростов" также вылетел из Лиги Европы

"Ростов" в меньшинстве проиграл "Маккаби" (Хайфа) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы со счётом 1:2. Матч ростовчане начали уверенно и смогли забить быстрый гол. Его автором стал Эльдор Шомуродов.
👏🏻 Элдор Шомуродов впервые с 29 февраля забил гол в официальной встрече.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 24, 2020
📺 #РостовМаккаби на #МАТЧПРЕМЬЕР
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📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/aZZabYXyP0
Но гости поля сдаваться не собирались — сначала они сравняли счёт, а затем и вышли вперёд. К тому же на 69-й минуте встречи "Ростов" остался в меньшинстве. Данил Глебов за грубую игру получил красную карточку. Наша команда выглядела не столь свежей, а вот соперники бились до конца. Как итог — дальше проходит "Маккаби".
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Лига Европы
3-й квалификационный раунд
"Ростов" — "Маккаби Х" — 1:2
Голы: Шомуродов 9' (1:0), Рукавица 20' (1:1), Абу Фани 60' (1:2)
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