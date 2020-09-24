Не успели ещё отойти от провала "Динамо"? "Ростов" также вылетел из Лиги Европы

Но гости поля сдаваться не собирались — сначала они сравняли счёт, а затем и вышли вперёд. К тому же на 69-й минуте встречи "Ростов" остался в меньшинстве. Данил Глебов за грубую игру получил красную карточку. Наша команда выглядела не столь свежей, а вот соперники бились до конца. Как итог — дальше проходит "Маккаби".