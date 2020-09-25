Веселье откладывается. Традиционный парад в Рио-де-Жанейро перенесли из-за CoViD-19

Традиционный карнавал в Рио-де-Жанейро, который планировался в феврале 2021 года, перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Globo со ссылкой на главу независимой лиги школ самбы города Жоржи Кастанейру.
— Это не отмена, а перенос в поисках решения. В феврале проводить парад невозможно, — отметил Кастанейра.
Бразилия не станет отменять карнавал из-за коронавирусаМинистр здравоохранения страны выразил надежду, что в это время люди будут развлекаться и наслаждаться праздником.
Он также отметил, что сейчас организаторы ждут момента, когда в стране появится вакцина от коронавируса. При этом, согласно прогнозам, условия для проведения грандиозного праздника станут безопасными в апреле следующего года.
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