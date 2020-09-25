Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Веселье откладывается. Традиционный парад в Рио-де-Жанейро перенесли из-за CoViD-19

По прогнозам, безопасные условия для проведения большого праздника появятся лишь в апреле следующего года.

49

Традиционный карнавал в Рио-де-Жанейро, который планировался в феврале 2021 года, перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Globo со ссылкой на главу независимой лиги школ самбы города Жоржи Кастанейру.

Это не отмена, а перенос в поисках решения. В феврале проводить парад невозможно, — отметил Кастанейра.

Бразилия не станет отменять карнавал из-за коронавируса

Министр здравоохранения страны выразил надежду, что в это время люди будут развлекаться и наслаждаться праздником.

Он также отметил, что сейчас организаторы ждут момента, когда в стране появится вакцина от коронавируса. При этом, согласно прогнозам, условия для проведения грандиозного праздника станут безопасными в апреле следующего года.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.