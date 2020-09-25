Веселье откладывается. Традиционный парад в Рио-де-Жанейро перенесли из-за CoViD-19

Традиционный карнавал в Рио-де-Жанейро, который планировался в феврале 2021 года, перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Globo со ссылкой на главу независимой лиги школ самбы города Жоржи Кастанейру.

— Это не отмена, а перенос в поисках решения. В феврале проводить парад невозможно, — отметил Кастанейра.