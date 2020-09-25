"Девочка хорошо его знала". Соседи рассказали об отношениях нижегородского убийцы с мамой погибшей

Подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в посёлке Неклюдово Нижегородской области, незадолго до гибели девочки, приезжал к её матери и угрожал отомстить за то, что она прекратила отношения с ним. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

– Они жили какое-то время вместе, но потом поругались, и она от него ушла. Он приезжал и угрожал, что отомстит, – рассказал журналистам сосед семьи.

По их словам, это был не единственный подобный эпизод, отношения пары не складывались на протяжении некоторого времени, и бывший сожитель частенько угрожал женщине. При этом уже после расставания, когда женщина переехала обратно, с ней вместе проживали бабушка и дедушка и бабушкина сестра-инвалид. И последняя всегда встречала внучку из школы, однако в роковой день этого не произошло.

- Что касается матери, то она родила ее очень молодой, с отцом девочки жить не стала – после того, как он вернулся из армии, они разошлись. На видео же попал ее бывший сожитель, девочка его хорошо знала, - добавил собеседник издания.