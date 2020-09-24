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Предполагаемый виновник гибели школьницы под Нижним Новгородом подозревается в ещё одном убийстве

Также известно, что он ранее был судим сразу по нескольким статьям УК РФ.

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Фото © LIFE

Предполагаемый виновник исчезновения и последующей гибели девятилетней школьницы в Нижегородской области мог быть причастным к ещё одному убийству.

По информации Лайфа, речь идёт о преступлении, которое 34-летний Павел Сурков совершил в городе Бор. Днём 24 сентября в одной из квартир было обнаружено тело женщины с множественными порезами на лице. Кроме того, там была перебита посуда.

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На месте обнаружения тела проводятся следственные действия.

Обнаружил тело знакомый погибшей, который пришёл к ней в гости. Он же и вызвал правоохранителей.

Лайфу также стало известно, что Сурков был ранее судим сразу по трём статьям УК РФ. Предположительно, в этот день он был одет в тёмно-синюю болоньевую куртку, джинсы или спортивные штаны и кроссовки тёмного цвета.

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