В Киеве пьяная автоледи пригласила полицейских к себе домой на ужин с мясом и вином

В Киеве сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулём которого находилась девушка, которая, как утверждается, была пьяна. Как сообщили на странице Патрульной городской полиции в "Фейсбуке", автоледи после задержания предложила стражам порядка поехать к ней на ужин с мясом и вином.

Отмечается, что сначала девушка не выполнила требование патрульного об остановке транспортного средства. После этого полицейским всё-таки удалось остановить машину. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что девушка может быть нетрезвой. Она согласилась пройти медосвидетельствование и передала свои документы. Однако в тот момент, когда патрульные искали свидетелей, автоледи решила просто уехать.

После непродолжительной погони девушку задержали, надели наручники и доставили в отделение полиции. Там она начала предлагать правоохранителям поужинать у неё дома с мясом и вином.

Сотрудники полиции отказались от предложения девушки и составили на неё два административных протокола.