В Петербурге неадекватный водитель избил женщину на глазах у её детей из-за замечания — видео

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В Санкт-Петербурге агрессивный водитель напал на женщину с детьми за то, что та сделала ему замечание: мужчина ехал по закрытой для движения дороге и не захотел пропускать семью на пешеходном переходе.

Как сообщает портал Fishki.net, инцидент произошёл в микрорайоне Парнас. Не выдержав осуждающего взгляда женщины, водитель вышел и, схватив её за горло, начал избивать на глазах у двух малолетних детей. На помощь сразу подоспели очевидцы, а сама мать сфотографировала номера машины, за что агрессивный мужчина вновь набросился и попытался разбить телефон. После этого водитель сел в машину, повернул прямо на зебре и поехал по обочине.

Пользователи соцсетей встали на сторону женщины и рассказали, что ранее уже замечали эту машину в дорожных конфликтах. Кроме того, выяснилось, что мужчине 37 лет и работает он тренером в одном из петербургских фитнес-клубов. Потерпевшая обратилась в полицию.