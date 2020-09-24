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Регион
Опубликовано 24 сентября 2020, 19:47

Политолог — о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира: Без сомнения, нужно вручать

Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент последовательно добивается сохранения систем ограничения ядерных вооружений, отметил Марков.

Российский лидер Владимир Путин сделал многое для сохранения Договора об РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и прилагал все усилия для сохранения Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Об этом в беседе с телеканалом "360" напомнил политолог Сергей Марков, заявив, что глава государства заслуживает получения Нобелевской премии мира.

Владимиру Путину, без сомнения, нужно вручать Нобелевскую премию за его последовательную борьбу за сохранение систем ограничения ядерных вооружений, — считает директор Института политических исследований.

Марков также указал, что Путин делает всё необходимое для сохранения Договора о стратегических наступательных вооружениях (Договор СНВ-3). Специалист добавил, что Нобелевские премии выдаются в соответствии с приоритетами политического класса Евросоюза. Именно поэтому лауреатом Нобелевской премии мира в 2009 году стал Барак Обама, в то время занимавший пост президента США.

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Напомним, на Нобелевскую премию мира российского лидера выдвинул писатель Сергей Комков. Он рассказал, что заявка поступила в штаб-квартиру Нобелевского комитета в Осло 10 сентября.

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Эмила Сидорова
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