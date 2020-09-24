Политолог — о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира: Без сомнения, нужно вручать

Президент последовательно добивается сохранения систем ограничения ядерных вооружений, отметил Марков.

Российский лидер Владимир Путин сделал многое для сохранения Договора об РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и прилагал все усилия для сохранения Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Об этом в беседе с телеканалом "360" напомнил политолог Сергей Марков, заявив, что глава государства заслуживает получения Нобелевской премии мира.

— Владимиру Путину, без сомнения, нужно вручать Нобелевскую премию за его последовательную борьбу за сохранение систем ограничения ядерных вооружений, — считает директор Института политических исследований.

Марков также указал, что Путин делает всё необходимое для сохранения Договора о стратегических наступательных вооружениях (Договор СНВ-3). Специалист добавил, что Нобелевские премии выдаются в соответствии с приоритетами политического класса Евросоюза. Именно поэтому лауреатом Нобелевской премии мира в 2009 году стал Барак Обама, в то время занимавший пост президента США.