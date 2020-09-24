Родственники Конкина узнали о госпитализации дочери актёра в течение часа, но не поверили

О том, что дочь актёра Владимира Конкина попала в реанимацию, родственникам сообщили почти сразу же после трагедии. Однако те первоначально не поверили в произошедшее. Об этом в беседе с изданием Starhit рассказала племянница умершей.

— Я узнала об этой ситуации первая, получила сообщение в два часа ночи от работника фитнес-клуба. Дала ему свой номер, чтобы узнать подробнее о том, что случилось. По его словам, Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию, — рассказала девушка.

По её словам, первым делом она позвонила дяде и своим родителям. Те, в свою очередь, дозвонились до дочери Софии, которая сказала, что всё в порядке. Тогда родственники решили, что чуть не стали жертвой мошенников. И только на следующий день стало достоверно известно, что дочь артиста трагически погибла.