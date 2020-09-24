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Родственники Конкина узнали о госпитализации дочери актёра в течение часа, но не поверили

Племянница умершей подумала, что в ночи ей позвонил мошенник.

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Фото © Соцсети

О том, что дочь актёра Владимира Конкина попала в реанимацию, родственникам сообщили почти сразу же после трагедии. Однако те первоначально не поверили в произошедшее. Об этом в беседе с изданием Starhit рассказала племянница умершей.

Я узнала об этой ситуации первая, получила сообщение в два часа ночи от работника фитнес-клуба. Дала ему свой номер, чтобы узнать подробнее о том, что случилось. По его словам, Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию, — рассказала девушка.

Фитнес-клуб, где погибла дочь актёра Конкина, закрыт "по техническим причинам" — видео

На месте сейчас работают полиция и следователи.

По её словам, первым делом она позвонила дяде и своим родителям. Те, в свою очередь, дозвонились до дочери Софии, которая сказала, что всё в порядке. Тогда родственники решили, что чуть не стали жертвой мошенников. И только на следующий день стало достоверно известно, что дочь артиста трагически погибла.

Как ранее сообщал Лайф, София Конкина утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов. О её смерти стало известно лишь спустя два дня, а следствие проверяет криминальную версию произошедшего, поскольку София отлично плавала.

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