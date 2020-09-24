Пресс-секретарь Зеленского заработала за август в полтора раза больше президента

По данным издания, доход пресс-секретаря за последний летний месяц составил 46 218 гривен (126 469 рублей), в то время как сам Зеленский заработал 28 тысяч гривен (76 618 рублей). Отмечается, что в эту сумму включён не только оклад — 17,7 тысячи гривен (47 940 рублей), но и надбавка за интенсивность труда (7 тысяч гривен, что равно почти 19 тысячам рублей), а также премия и выплаты за период служебных командировок в размере 21,5 тысячи гривен (около 58 тысяч рублей).