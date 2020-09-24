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Пресс-секретарь Зеленского заработала за август в полтора раза больше президента

Премия и выплаты за период служебных командировок Мендель превысили оклад.

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Владимир Зеленский и Юлия Мендель. Фото © Instagram / iuliia_mendel

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заработала за август в полтора раза больше, чем глава государства, сообщают "Украинские новости".

По данным издания, доход пресс-секретаря за последний летний месяц составил 46 218 гривен (126 469 рублей), в то время как сам Зеленский заработал 28 тысяч гривен (76 618 рублей). Отмечается, что в эту сумму включён не только оклад — 17,7 тысячи гривен (47 940 рублей), но и надбавка за интенсивность труда (7 тысяч гривен, что равно почти 19 тысячам рублей), а также премия и выплаты за период служебных командировок в размере 21,5 тысячи гривен (около 58 тысяч рублей).

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Не состоится и экономический форум двух стран, который был запланирован на октябрь.

Однако из начисленной Мендель суммы вычли 9 тысяч гривен налогов и сборов. И в итоге пресс-секретарь получила за август зарплату в размере 37,2 тысячи гривен (100 756 рублей).

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