Отношения поставлены "на паузу". Визит Зеленского в Белоруссию отменили

Украинская сторона отменила визит главы государства Владимира Зеленского в Белоруссию. Об этом сообщил посол республики в Киеве Игорь Сокол в интервью газете "Украина Бизнес Ревю".

Дипломат также уточнил, что форум белорусских и украинских регионов, который должен был пройти в Гродно в октябре, перенесён на 2021 год. Сокол подчеркнул, что событие должно было стать центральным в отношениях Киева и Минска. По мнению посла, в первую очередь отмена мероприятия скажется на экономиках двух стран, межрегиональных связях и отношениях простых людей.

— Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы, — добавил дипломат.