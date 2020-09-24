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Отношения поставлены "на паузу". Визит Зеленского в Белоруссию отменили

Не состоится и экономический форум двух стран, который был запланирован на октябрь.

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Фото © AP / ТАСС

Украинская сторона отменила визит главы государства Владимира Зеленского в Белоруссию. Об этом сообщил посол республики в Киеве Игорь Сокол в интервью газете "Украина Бизнес Ревю".

Дипломат также уточнил, что форум белорусских и украинских регионов, который должен был пройти в Гродно в октябре, перенесён на 2021 год. Сокол подчеркнул, что событие должно было стать центральным в отношениях Киева и Минска. По мнению посла, в первую очередь отмена мероприятия скажется на экономиках двух стран, межрегиональных связях и отношениях простых людей.

Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы, — добавил дипломат.

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В Киеве заявили, что никогда не вмешивались в дела соседей.

Напомним, в октябре 2019 года Зеленский встретился с Александром Лукашенко в Житомире, где проходил второй форум регионов Украины и Белоруссии. Лидера Незалежной местные жители встретили фаерами и акциями протеста.

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