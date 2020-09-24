В Москве женщина украла пальто за 265 тысяч рублей из гардероба ресторана

В одном из ресторанов Москвы неизвестная женщина украла из гардероба верхнюю одежду одной из посетительниц заведения. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичное ГУ МВД России.

Уточняется, что в полицию обратилась женщина 1976 года рождения, которая утверждает, что неизвестная взяла не своё пальто из гардероба ресторана, а именно верхнюю одежду потерпевшей.

При этом, как отмечается, неизвестная оставила в ресторане своё пальто той же фирмы, но не новое. Сумма ущерба составила 265 тысяч рублей. По данному факту полиция сейчас проводит проверку.