У младшего сына Ефремова подтвердился коронавирус

У младшего сына заслуженного артиста России Михаила Ефремова, десятилетнего Бориса, подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Об этом рассказал друг семьи Алексей Лобарев в интервью журналу "Стархит".
Ефремов в СИЗО постригся налысоЧлен ОНК также рассказал, что ни у артиста, ни у его сокамерников нет претензий к условиям содержания.
— Чувствует он себя при этом хорошо, болезнь протекает почти бессимптомно, температуры нет. Принёс из школы, где заболел кто-то из одноклассников. Все ученики сделали тесты, у Бори оказался положительный, — приводит его слова издание.
Помимо этого аналогичные тесты решили сдать и другие члены семьи, старшие сёстры Вера и Надежда, однако у них диагноз не подтвердился. Однако, несмотря на это, они решили самоизолироваться на подмосковной даче. Как отмечают журналисты, по всей видимости, все дела по вопросам подготовки к апелляции судебного решения супруга Ефремова Софья будет делать дистанционно.
Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Пока он находится на карантине в СИЗО и успел также поменять адвоката. Вместо лишённого адвокатского статуса Эльмана Пашаева представлять интересы артиста будут Роман Филиппов и Владимир Васильев.
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