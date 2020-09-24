У младшего сына Ефремова подтвердился коронавирус

Член ОНК также рассказал, что ни у артиста, ни у его сокамерников нет претензий к условиям содержания.

Ефремов в СИЗО постригся налысо Член ОНК также рассказал, что ни у артиста, ни у его сокамерников нет претензий к условиям содержания.

— Чувствует он себя при этом хорошо, болезнь протекает почти бессимптомно, температуры нет. Принёс из школы, где заболел кто-то из одноклассников. Все ученики сделали тесты, у Бори оказался положительный , — приводит его слова издание.

Помимо этого аналогичные тесты решили сдать и другие члены семьи, старшие сёстры Вера и Надежда, однако у них диагноз не подтвердился. Однако, несмотря на это, они решили самоизолироваться на подмосковной даче. Как отмечают журналисты, по всей видимости, все дела по вопросам подготовки к апелляции судебного решения супруга Ефремова Софья будет делать дистанционно.