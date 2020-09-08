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В Москве обокрали мужчину, который после игры в регби уснул на лавочке

Известно, что у него было похищено два телефона.

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Фото © Pixabay

В российской столице обокрали мужчину, который после игры в регби и посиделок в заведении уснул прямо на уличной лавочке. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что потерпевшим оказался 41-летний игрок одной из московских регбийных команд. Он рассказал полицейским, что пришёл на игру, которая проходила на стадионе "Фили". По завершении встречи он с другими игроками пошёл в паб. Уже ночью регбист покинул заведение и направился в другое кафе.

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Одноклассники девушки вызвали полицию, вскоре нападавшие были задержаны, у них нашли украденный компьютер.

Как сообщил источник, по дороге мужчина сел на лавочку и задремал. Когда же проснулся, обнаружил пропажу двух телефонов на сумму 15 тысяч рублей.

В связи с этим спортсмен и обратился к стражам порядка. Теперь они проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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По предварительным данным, к преступлению причастна банда карманников из трёх человек.

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