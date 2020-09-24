Во Франции выявили рекордное число заболевших CoViD-19 за сутки

За минувшие сутки на территории Франции зафиксировано более 16 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает национальная санитарная служба Santé Publique, это рекордный показатель с начала пандемии.

Стоит отметить, что за всё время коронавирусом во Франции заболело свыше 497 тысяч граждан. Из них 31 511 человек скончались от CoViD-19. За прошлые сутки от инфекции умерло 52 пациента.

Министр здравоохранения страны Оливье Веран уже заявил, что эпидемиологическая ситуация во Франции продолжает ухудшаться. Во многих городах уже объявили об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом. В частности, это касается Парижа, Лилля, Рена, Монпелье и Руана, которые входят в зону "повышенной опасности" по CoViD-19.

В Марселе и Гваделупе, которые находятся в "зоне максимальной опасности", полностью прекращается работа баров и ресторанов.