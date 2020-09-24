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Число случаев коронавируса в мире превысило 32 миллиона

Жертвами CoViD-19 на планете уже стало около 980 тысяч человек.

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Фото © Pixabay

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зарегистрировано более 32 миллионов случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, СМИ, а также других открытых источников.

Согласно онлайн-счётчику, на данный момент число случаев заболевания CoViD-19 составляет 32 039 142.

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Глава государства также сравнил ситуацию с коронавирусом в России и других странах.

На первом месте по числу заболевших по-прежнему находятся США (6 954 456), в тройку также вошли Индия (5 732 518) и Бразилия (4 624 268).

За всё время от CoViD-19 вылечилось 22 024 644 человека, 979 388 пациентов скончались.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в российской столице усложняется ситуация с коронавирусом в связи с ростом числа госпитализации.

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Ранее градоначальник заявлял об усложнении ситуации с CoViD-19 в столице.

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