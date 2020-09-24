Число случаев коронавируса в мире превысило 32 миллиона

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зарегистрировано более 32 миллионов случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, СМИ, а также других открытых источников.

Согласно онлайн-счётчику, на данный момент число случаев заболевания CoViD-19 составляет 32 039 142.

На первом месте по числу заболевших по-прежнему находятся США (6 954 456), в тройку также вошли Индия (5 732 518) и Бразилия (4 624 268).

За всё время от CoViD-19 вылечилось 22 024 644 человека, 979 388 пациентов скончались.