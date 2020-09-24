Максим Фадеев назвал "животными" новое поколение рэперов

Российский продюсер Максим Фадеев считает, что подрастающее поколение отечественных реперов занимаются плагиатом треков западных исполнителей, а слова их песен не очень понятны и зачастую представляют из себя "дурость". Он также осудил тех музыкантов, кто призывает к употреблению наркотиков. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Метаметрика".

– Сравните все их песни, это плагиат обычный. Они берут западную музыку, накладывают свои тексты. Но когда они призывают употреблять наркотики, когда они призывают… я даже не хочу говорить. Не хочу просто произносить это. Вот когда эти люди это произносят, я их перестаю считать людьми и артистами, я их считаю животными, – сказал он.

Фадеев выразил уверенность, что сейчас "нет творчества, только форма", без какого-либо содержания и что зритель полюбит любого артиста, который будет неординарно выглядеть и также вести себя. Однако при этом он признался, что его подобная музыка "качает" точно так же, как и других слушателей.