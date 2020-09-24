Житель Екатеринбурга выиграл суд у компании, которая продала ему наматрасник, "лечащий" импотенцию

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В Екатеринбурге 72-летний Владимир Лаптев обратился в суд после того, как его обманула компания, занимающаяся продажей матрасов. Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что мужчина увидел рекламу о "волшебных свойствах" наматрасника, который поможет вылечить импотенцию. Менеджеры магазина пообещали Лаптеву, что новинка за 73 тысячи рублей ему обязательно поможет, однако после того, как пожилой мужчина поспал некоторое время на этом наматраснике, никакого чуда не произошло.

— Ничего не лечат эти матрасы. Они в реестр медицинских изделий не включены, — отметил Лаптев.

После этого мужчина обратился в суд, который вскоре обязал продавца матрасов выплатить Лаптеву компенсацию. Однако продавец подал встречный иск на полмиллиона рублей за ущерб своей репутации, но суд не удовлетворил данное требование.

— Конечно, 500 тысяч я никогда не заплачу, я умру гораздо раньше, если учесть, что пенсия — 15 тысяч, — уточнил Владимир Лаптев.