В Минске задержали ещё одного адвоката белорусской оппозиционерки Колесниковой

В Минске правоохранительные органы задержали адвоката Людмилу Казак, которая представляет интересы арестованного члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Уточняется, что правозащитницу задержали "за совершение административного правонарушения", сейчас она находится в одном из районных отделов милиции.
МВД Белоруссии сообщило о 364 задержанных в ходе акций протеста после тайной инаугурации Лукашенко — видеоОна прошла накануне в Минске, на неё, по словам самого Лукашенко, было приглашено около двух тысяч человек.
До этого в СМИ появилась информация, что Казак перестала выходить на связь. Как рассказывал адвокат Виктор Мацкевич, юрист торопилась на судебное заседание, но в суд не пришла, а её машину нашли припаркованной на Коммунистической улице, где у неё была встреча с коллегой. Супруг Казак заявлял, что планирует подать заявление о похищении человека.
Другого адвоката Марии Колесниковой, Илью Салея, арестовали 11 сентября в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти.
Ранее сообщалось об ухудшении состояния здоровья белорусской оппозиционерки, которая в настоящее время находится в следственной тюрьме "Жодино".
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