В Минске задержали ещё одного адвоката белорусской оппозиционерки Колесниковой

Она прошла накануне в Минске, на неё, по словам самого Лукашенко, было приглашено около двух тысяч человек.

МВД Белоруссии сообщило о 364 задержанных в ходе акций протеста после тайной инаугурации Лукашенко — видео Она прошла накануне в Минске, на неё, по словам самого Лукашенко, было приглашено около двух тысяч человек.

До этого в СМИ появилась информация, что Казак перестала выходить на связь. Как рассказывал адвокат Виктор Мацкевич, юрист торопилась на судебное заседание, но в суд не пришла, а её машину нашли припаркованной на Коммунистической улице, где у неё была встреча с коллегой. Супруг Казак заявлял, что планирует подать заявление о похищении человека.