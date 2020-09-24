Против избившей и обматерившей сына в такси жительницы Курска возбудили дело

Курские следователи возбудили уголовное дело против женщины, которая избила и отматерила своего сына в салоне такси. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Отмечается, что против 32-летней местной жительницы заведено дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). По версии следствия, она применяла насилие к своему сыну с 2016 года до 22 сентября текущего года.

В ходе расследования дела также будет дана оценка действиям органов опеки. Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.