Против избившей и обматерившей сына в такси жительницы Курска возбудили дело

Курские следователи возбудили уголовное дело против женщины, которая избила и отматерила своего сына в салоне такси. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
"Она невменяемая, может и прибить". Соседи рассказали о матери, избившей и обматерившей сына в такси — видеоОрганы опеки намерены лишить её родительских прав, а двоих детей передать на воспитание отцу и бабушке.
Отмечается, что против 32-летней местной жительницы заведено дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). По версии следствия, она применяла насилие к своему сыну с 2016 года до 22 сентября текущего года.
В ходе расследования дела также будет дана оценка действиям органов опеки. Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.
Бродяжничала и не занималась детьми. В органы опеки около года не сообщали о матери, избившей сына в таксиВыяснилось, что женщина бродяжничает, а её младшего ребёнка воспитывает бабушка.
Напомним, 22 сентября жительница Курска в салоне такси била и покрывала матом своего сына.
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