Россиянка отсудила у хирургов 150 тысяч рублей за забытую в её животе салфетку

В Курской области женщина отсудила у оперировавших её хирургов 150 тысяч рублей за то, что те во время операции забыли в её животе салфетку. Об этом сообщает РИА "Курск".

Инцидент произошёл в начале прошлого года. После госпитализации врачи приняли решение экстренно прооперировать пациентку. Операция прошла успешно, однако женщину начали беспокоить боли в животе. На УЗИ выяснилось, что внутри неё остался инородный предмет — марлевая салфетка. Позже её извлекли при повторной операции.

Потерпевшая подала в суд на хирургов и потребовала от них компенсацию в полмиллиона рублей, однако судья иск не удовлетворил, не найдя причинно-следственной связи между действиями врачей и пошатнувшимся здоровьем пациентки. В апелляционной инстанции с таким решением не согласились и удовлетворили иск частично, присудив женщине 150 тысяч рублей компенсации, дополнительно обязав врачей выплатить штраф в размере 75 тысяч рублей.