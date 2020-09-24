Российским туристам стали чаще отказывать во въезде в Турцию

В аэропортах Турции участились случаи, когда россиянам отказывают во въезде в страну. Причина тому кроется в истекающем сроке действия загранпаспорта, сообщили в Генконсульстве России в Анталье.

— В последнее время при пересечении российскими гражданами границы с Турцией в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса участились случаи отказа турецких властей во въезде в страну по причине истекающего срока действия загранпаспорта, — говорится в сообщении.

Там напомнили, что, учитывая безвизовое пребывание в Турции в течение 60 дней, срок действия загранпаспорта российского гражданина должен истекать не менее чем через 120 дней после въезда в страну. Такой порядок следует из положения Закона об иностранцах в Турции, который регламентирует въезд россиян в государство.