Стала известна реакция Горбачёва на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Советский политик выразил мнение, что времена, когда награду присуждали "по блату", уже прошли.

Первый президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал новость о том, что Владимира Путина номинировали на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Как уже сообщал Лайф, заявку направил российский писатель и публицист Сергей Комков.

Советский политик считает, что наконец настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги. Любопытно, что сам Горбачёв при этом получил свою Нобелевку в 1990 году.

— Думаю, что время, когда удавалось по блату или чёрт-те знает как получить, ушло всё-таки. Будут получать те, кто отличился, — заявил он изданию "Подъём".