Стала известна реакция Горбачёва на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Первый президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал новость о том, что Владимира Путина номинировали на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Как уже сообщал Лайф, заявку направил российский писатель и публицист Сергей Комков.

Советский политик считает, что наконец настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги. Любопытно, что сам Горбачёв при этом получил свою Нобелевку в 1990 году.

— Думаю, что время, когда удавалось по блату или чёрт-те знает как получить, ушло всё-таки. Будут получать те, кто отличился, — заявил он изданию "Подъём".