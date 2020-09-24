Стала известна реакция Горбачёва на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Первый президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал новость о том, что Владимира Путина номинировали на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Как уже сообщал Лайф, заявку направил российский писатель и публицист Сергей Комков.
Советский политик считает, что наконец настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги. Любопытно, что сам Горбачёв при этом получил свою Нобелевку в 1990 году.
— Думаю, что время, когда удавалось по блату или чёрт-те знает как получить, ушло всё-таки. Будут получать те, кто отличился, — заявил он изданию "Подъём".
Политолог — о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира: Без сомнения, нужно вручатьПрезидент последовательно добивается сохранения систем ограничения ядерных вооружений, отметил Марков.
Напомним, Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года. Её первыми лауреатами стали основатель Международного комитета Красного Креста, один из создателей Женевской конвенции 1864 года швейцарец Жан Анри Дюнан и основатель и президент Лиги мира и свободы француз Фредерик Пасси. В числе лауреатов Нобелевской премии мира были Андрей Сахаров и Михаил Горбачёв. В 2009 году она была присуждена президенту США Бараку Обаме. Однако лауреатами могут стать как отдельные лица, так и организации. Например, в 2013 году премия мира досталась Организации по запрещению химического оружия, созданной при поддержке ООН в 1997 году.
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