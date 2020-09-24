Названы самые опасные продукты в турецких отелях

Туристы, отдыхавшие в Турции, чаще всего жаловались на качество блюд, подаваемых в недорогих отелях. Об этом говорится в блоге "ТУРИСТиКо", автор которого объяснил, от чего в меню местных гостиниц лучше воздержаться.

Так, отдыхающие рассказывают о неспелых и несладких фруктах на столах отелей, а также не советуют пробовать блюда из сырого мяса или суши — условия хранения таких продуктов на курортах вызывают сомнение. Также отмечается, что не съеденное сегодня мясо на следующий день могут подать в составе других блюд, например супа. Мясная нарезка же нередко идёт на приготовление салатов и пиццы.

Похожим способом "возвращают к жизни" вчерашние десерты: на пирожное наносят новый слой крема, чтобы оно выглядело более свежим и привлекательным. А вот с коктейлями со льдом ситуация обстоит ещё хуже: их не стоит брать, поскольку кубики льда зачастую делаются из обычной воды из-под крана.