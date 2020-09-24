Адвокат оценил, при каких условиях рэперу Эллею вынесут мягкий приговор

Смягчить приговор рэперу Эллею, который протаранил пешеходов на Infiniti, поможет признание и готовность компенсировать ущерб пострадавшим, но только в случае, если музыкант не будет менять своих показаний. Такое мнение в разговоре с телеканалом "360" высказал адвокат правового центра "Человек и закон" Эльдар Фазлеев.

Также юрист оценил сравнение дела Эллея с делом Михаила Ефремова. Несмотря на общую деталь — оба водителя находились в состоянии опьянения в момент ДТП, есть ряд важных различий, говорит Фазлеев.

— К счастью, в данном ДТП не погибли люди, несмотря на то что количество пострадавших больше — три человека. <...> С точки зрения закона данное преступление квалифицируется гораздо легче, чем то деяние, в котором был признан виновным Ефремов, — пояснил адвокат. — Эти два дела похожи лишь в том, что оба виновника находились в состоянии опьянения <…> и пострадали люди. С точки зрения тонкой квалификации эти дела будут отличаться по составу.

Он уверен, что Эллея накажут, но срок его будет меньше, чем у Ефремова. Сейчас главное для рэпера — не менять показаний, добавил Фазлеев.