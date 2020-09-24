"Ерунда! Я на даче". Бедрос Киркоров опроверг Лайфу слухи о госпитализации

Народный артист Российской Федерации и Болгарии Бедрос Киркоров в беседе с Лайфом опроверг слухи о своей госпитализации.

— Ерунда! Приехал из Сочи, проверился на коронавирус. Всё в порядке, я на даче сейчас, — рассказал отец "короля российской эстрады" Филиппа Киркорова.

Ранее некоторые СМИ сообщили о госпитализации артиста в связи с нарушением ритма сердца.