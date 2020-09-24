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"Ерунда! Я на даче". Бедрос Киркоров опроверг Лайфу слухи о госпитализации

Ранее СМИ сообщали, что артиста доставили в одну из московских больниц с нарушением ритма сердца.

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Бедрос Киркоров. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Народный артист Российской Федерации и Болгарии Бедрос Киркоров в беседе с Лайфом опроверг слухи о своей госпитализации.

Ерунда! Приехал из Сочи, проверился на коронавирус. Всё в порядке, я на даче сейчас, — рассказал отец "короля российской эстрады" Филиппа Киркорова.

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Медики диагностировали у неё травму головы.

Ранее некоторые СМИ сообщили о госпитализации артиста в связи с нарушением ритма сердца.

Напомним, что сын артиста Филипп Киркоров переболел коронавирусом, после чего заявил, что "хорошо отделался".

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