"Ерунда! Я на даче". Бедрос Киркоров опроверг Лайфу слухи о госпитализации

Народный артист Российской Федерации и Болгарии Бедрос Киркоров в беседе с Лайфом опроверг слухи о своей госпитализации.
— Ерунда! Приехал из Сочи, проверился на коронавирус. Всё в порядке, я на даче сейчас, — рассказал отец "короля российской эстрады" Филиппа Киркорова.
Российская певица госпитализирована в Петербурге после падения с лошадиМедики диагностировали у неё травму головы.
Ранее некоторые СМИ сообщили о госпитализации артиста в связи с нарушением ритма сердца.
Напомним, что сын артиста Филипп Киркоров переболел коронавирусом, после чего заявил, что "хорошо отделался".
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