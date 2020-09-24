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51-летняя принцесса шокировала публику, надев на премьеру прозрачное платье и забыв про нижнее бельё

Артистка выбрала крайне экстравагантный наряд.

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Недавно состоялся спецпоказ фильма "Дом Кардена" в театре Шатле в Париже, на который приехал сам 98-летний модельер Пьер Карден, пишет Paris Match. Среди гостей оказалась и 51-летняя принцесса Венецианская и Пьемонтская, актриса Клотильда Куро. И от неё сложно было отвести взгляд.

Фото © Instagram / eugeniagaravani

Фото © Instagram / eugeniagaravani

Клотильда появилась на красной дорожке в образе, который шокировал многих. Звезда фильма "Жизнь в розовом цвете" предстала в прозрачном платье с глубоким вырезом. При этом она решила не надевать нижнее бельё, представив на суд гостей свою изящную грудь.

Фото © Instagram / eugeniagaravani

Фото © Instagram / eugeniagaravani

Когда снимки разлетелись по соцсетям, пользователи были поражены. Юзеры писали, что это платье и поведение, не достойные принцессы, и артистка таким образом просто хочет напомнить о себе. Однако некоторые восхитились смелостью актрисы и отметили, что для своего возраста Клотильда выглядит великолепно и всегда остаётся элегантной, даже в таком пикантном наряде.

Какое неподходящее платье для принцессы

gonzalezmarta09

Непристойно

mariarenataleto

Фото © Instagram / courauclotilde

Фото © Instagram / courauclotilde

Всегда красивая и элегантная

zen.jone

Красивая женщина, но такая откровенность только отталкивает

annagavva2805

Клотильда Куро — французская актриса, супруга принца Эммануила Савойского. Вместе с ним она воспитывает двух дочерей.

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