Прилучный показал новый дом с бассейном, где поселился с Карпович

Актёр Павел Прилучный переехал в новый четырёхэтажный дом со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Как рассказывают друзья актёра, именно Карпович настояла на переезде Прилучного из семейного загородного дома, где он жил с бывшей женой и детьми. В новом особняке пары почти нет мебели, зато есть большой камин и бассейн. Находится он неподалёку от посёлка Трувиль, где раньше Прилучный жил с Агатой Муцениеце.

Отмечается, что пожить в этом доме актёру, скорее всего, разрешили друзья. Сам Прилучный сейчас в долгах — он выплачивает кредиты за свой старый дом и машину.

— Вряд ли он купил этот дом, поскольку Прилучный весь в кредитах. Дом и машины — за всё ещё надо гасить кредиты. Видимо, друзья пустили пожить в своём доме, — рассказали изданию коллеги актёра.

Однако это не мешает Прилучному хвастаться новой жилплощадью в "Инстаграме". Судя по публикациям актёра, в новом особняке уже гостят его дети от брака с Агатой Муцениеце. Также вместе с Прилучным и Карпович в дом переехала новая собака актёра Фифа, которую он завёл сразу после развода.