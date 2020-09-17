Парень снял уютный дом на природе, но внутри были спрятаны жуткие символы сатанистов

Писатель Фредерик Джозеф рассказал в Twitter, чем обернулся его отдых с семьёй. Мужчина зарезервировал красивый коттедж на природе с помощью сервиса Airbnb. Фотографии на странице дома были многообещающими: минималистичный стильный интерьер, как сейчас в моде. Но на деле всё оказалось далеко не так идеально.

Фото © Twitter / FredTJoseph

В компании была невеста американца, его кузен и маленький брат. Все вместе они начали подозревать, что отдых не задался, ещё на подъезде к коттеджу. В окрестностях не было никаких нормальных домов — только обветшалые лачуги. Мало того, связь в лесу тоже не ловилась. Но по-настоящему жутко стало, когда они доехали до назначенного места.

Когда мы подошли к дому, мы заметили череп животного, висящий снаружи дома. Поэтому я один вошёл внутрь, чтобы проверить, всё ли в порядке. Когда я зашёл в подвал, я нашёл ещё черепа животных и ритуальные знаки на полу, а затем поднялся в комнаты... FredTJoseph

Фото © Twitter / FredTJoseph

В комнатах, несмотря на то что они выглядели так же, как на фото, было много ещё чего интересного. Порнографические фотографии, странные "зоофилические" игрушки, но больше всего внимание Фредерика привлекли сатанинские атрибуты. Компания тут же собрала свои вещи и уехала. Самым странным в этой истории оказалось то, что, несмотря на фотоподтверждения, Airbnb отказалась возвращать американцу деньги за испорченный отдых.

Фото © Twitter / FredTJoseph