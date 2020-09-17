Сербская каратистка собирается покорить Голливуд, и одного взгляда достаточно, чтобы оценить её шансы

Знакомьтесь, это обладательница чёрного пояса по тхэквондо Сара Дамьянович
Девушке всего 22 года. По информации Greatestphysiques, она уже имеет за плечами как минимум три успешные карьеры: спортсменки, модели и телеведущей
Но этого 162-сантиметровой красотке явно недостаточно — она метит в звёзды Голливуда
Сара с ранних лет занималась тхэквондо, но однажды её пригласили попробовать себя в роли телеведущей прогноза погоды
Горячая журналистка стала украшением сербского телевидения. Рейтинги программы с её участием показывали стабильный рост
В спорте Демьянович не ограничивает себя боевыми искусствами — она прекрасно играет в футбол
Видео © Instagram / saratkd7
Очень быстро Демьянович окружили агенты модных брендов. Так состоялась её карьера модели
Сейчас на её страницу в Instagram подписаны 584 тыс. пользователей, и эта аудитория позволяет девушке неплохо зарабатывать на рекламных контрактах
Кроме того, Сара ведёт переговоры сразу с несколькими голливудскими продюсерами, которые предлагают ей роли в кино
Они обычно предлагают мне быть злодеем в кино. Это всё ещё открытые вопросы, и я нахожусь в постоянном контакте с менеджерами из Лос-Анджелеса
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