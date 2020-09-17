Сербская каратистка собирается покорить Голливуд, и одного взгляда достаточно, чтобы оценить её шансы

Знакомьтесь, это обладательница чёрного пояса по тхэквондо Сара Дамьянович

Фото © Instagram / saratkd7

Девушке всего 22 года. По информации Greatestphysiques, она уже имеет за плечами как минимум три успешные карьеры: спортсменки, модели и телеведущей

Фото © Instagram / saratkd7

Но этого 162-сантиметровой красотке явно недостаточно — она метит в звёзды Голливуда

Фото © Instagram / saratkd7

Сара с ранних лет занималась тхэквондо, но однажды её пригласили попробовать себя в роли телеведущей прогноза погоды

Фото © Instagram / saratkd7

Горячая журналистка стала украшением сербского телевидения. Рейтинги программы с её участием показывали стабильный рост

Фото © Instagram / saratkd7

В спорте Демьянович не ограничивает себя боевыми искусствами — она прекрасно играет в футбол

Видео © Instagram / saratkd7

Очень быстро Демьянович окружили агенты модных брендов. Так состоялась её карьера модели

Фото © Instagram / saratkd7

Сейчас на её страницу в Instagram подписаны 584 тыс. пользователей, и эта аудитория позволяет девушке неплохо зарабатывать на рекламных контрактах

Фото © Instagram / saratkd7

Кроме того, Сара ведёт переговоры сразу с несколькими голливудскими продюсерами, которые предлагают ей роли в кино

Фото © Instagram / saratkd7