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Сербская каратистка собирается покорить Голливуд, и одного взгляда достаточно, чтобы оценить её шансы

Сначала спортсменка стала моделью и телеведущей, а теперь получает предложения от кинопродюсеров.

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Фото © Instagram / saratkd7

Знакомьтесь, это обладательница чёрного пояса по тхэквондо Сара Дамьянович

Фото © Instagram / saratkd7

Фото © Instagram / saratkd7

Девушке всего 22 года. По информации Greatestphysiques, она уже имеет за плечами как минимум три успешные карьеры: спортсменки, модели и телеведущей

Фото © Instagram / saratkd7

Фото © Instagram / saratkd7

Но этого 162-сантиметровой красотке явно недостаточно — она метит в звёзды Голливуда

Фото © Instagram / saratkd7

Фото © Instagram / saratkd7

Сара с ранних лет занималась тхэквондо, но однажды её пригласили попробовать себя в роли телеведущей прогноза погоды

Фото © Instagram / saratkd7

Фото © Instagram / saratkd7

Горячая журналистка стала украшением сербского телевидения. Рейтинги программы с её участием показывали стабильный рост

Фото © Instagram / saratkd7

Фото © Instagram / saratkd7

В спорте Демьянович не ограничивает себя боевыми искусствами она прекрасно играет в футбол

Видео © Instagram / saratkd7

Очень быстро Демьянович окружили агенты модных брендов. Так состоялась её карьера модели

Фото © Instagram / saratkd7

Фото © Instagram / saratkd7

Сейчас на её страницу в Instagram подписаны 584 тыс. пользователей, и эта аудитория позволяет девушке неплохо зарабатывать на рекламных контрактах

Фото © Instagram / saratkd7

Фото © Instagram / saratkd7

Кроме того, Сара ведёт переговоры сразу с несколькими голливудскими продюсерами, которые предлагают ей роли в кино

Фото © Instagram / saratkd7

Фото © Instagram / saratkd7

Они обычно предлагают мне быть злодеем в кино. Это всё ещё открытые вопросы, и я нахожусь в постоянном контакте с менеджерами из Лос-Анджелеса

Сара Дамьянович

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