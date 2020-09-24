Девятилетнюю школьницу из Нижегородской области нашли мёртвой спустя несколько часов после исчезновения — видео

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В посёлке Неклюдово Нижегородской области после нескольких часов поисков была найдена убитой девятилетняя Лера П., которая около 17:00 24 сентября вышла из школьного автобуса и ушла в сопровождении неизвестного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как стало известно Лайфу, тело девочки было обнаружено в кустах на улице Полевой, по роковому стечению обстоятельств неподалёку от этого места была точка сбора волонтёров, которые занимались её поисками.

В настоящий момент всех, кто помогал, попросили разойтись для проведения следственных действий, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Местные жители параллельно с полицейскими организовали народный сход.

Полиция продолжает поиски предполагаемого преступника. Как стало известно Лайфу, его видели около одного из магазинов в пяти километрах от места, где обнаружили тело. По словам сотрудницы заведения, он приходил туда вечером 24 сентября и покупал спиртное.

По информации Лайфа, речь идёт о бывшем сожителе матери погибшей девочки, с которым они разошлись около двух недель назад. При этом мужчина всячески угрожал женщине расправой, если та не вернётся к нему.