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Житель Пензы выбросил агрессивного кота в окно седьмого этажа и получил штраф

Мужчина пытался защитить кошечку своей знакомой.

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Жителя Пензы признали виновным в жестоком обращении с животными и приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей за то, что он выбросил агрессивного кота в окно седьмого этажа. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Мужчина прикрепил к записи три фотографии ребёнка.

Как стало известно следствию, мужчина приехал в гости к своей коллеге, и, когда он заходил в квартиру, кот из подъезда просочился вслед за ним и напал на кошку хозяйки. Гость решил разнять животных, схватил агрессора за холку и решил выдворить его как можно дальше.

[Он] вышел на лестничную площадку и выкинул кота в окно между седьмым и восьмым этажами дома, — говорится в сообщении ведомства.

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Ущерб сельскому хозяйству от них оценивается в 2,5 миллиарда долларов в год.

В результате падения животное получило множественные травмы, его нашли другие жители дома и отнесли в ветеринарную клинику, после чего пошли с заявлением в полицию.

Ранее Лайф публиковал видеозапись из Екатеринбурга, где мужчина избил собаку своей сожительницы в лифте.

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