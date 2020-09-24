Житель Пензы выбросил агрессивного кота в окно седьмого этажа и получил штраф

Жителя Пензы признали виновным в жестоком обращении с животными и приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей за то, что он выбросил агрессивного кота в окно седьмого этажа. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как стало известно следствию, мужчина приехал в гости к своей коллеге, и, когда он заходил в квартиру, кот из подъезда просочился вслед за ним и напал на кошку хозяйки. Гость решил разнять животных, схватил агрессора за холку и решил выдворить его как можно дальше.

— [Он] вышел на лестничную площадку и выкинул кота в окно между седьмым и восьмым этажами дома, — говорится в сообщении ведомства.

В результате падения животное получило множественные травмы, его нашли другие жители дома и отнесли в ветеринарную клинику, после чего пошли с заявлением в полицию.