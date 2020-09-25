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"Поиск закончен". Лайф публикует видео с места убийства школьницы в Нижегородской области

Мужчина также подозревается в ещё одном схожем преступлении, жертвой которого стала 36-летняя женщина.

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Видео © LIFE

Смерть девятилетней школьницы от рук бывшего сожителя матери всколыхнула спокойный быт посёлка Неклюдово Нижегородской области, и, несмотря на поздний час, местные жители выходят на улицу и идут к месту, где было обнаружено тело девочки. Лайф публикует видеозапись с места событий.

В это же время правоохранители проводят осмотр места преступления и разыскивают предполагаемого убийцу. По информации Лайфа, в последний раз его видели покупающим алкоголь в магазине, который расположен в нескольких километрах от места, где нашли тело девочки.

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Возбуждено уголовное дело.

При этом расправа над малолетней жертвой, возможно, не единственное преступление, которое совершил предполагаемый виновник, его также подозревают в ещё одном убийстве, которое произошло 24 сентября: в городе Бор Нижегородской области было обнаружено тело женщины с множественными порезами на лице.

Следователи опрашивают свидетелей, задействована новейшая криминалистическая техника, проводятся мероприятия для поиска преступника. Следственно-оперативной группой на месте руководит врио главы местного управления СКР.

Ранее Лайф сообщал, что девятилетнюю школьницу из Нижегородской области нашли мёртвой спустя несколько часов после исчезновения.

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