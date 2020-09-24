СМИ: Россия может возобновить авиасообщение с Грецией 1 октября

Прямое авиасообщение между Россией и Грецией может возобновиться уже с 1 октября. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на два источника в авиакомпаниях и один — в крупном аэропорту страны.

Уточняется, что власти Греции уже направили российским коллегам письмо с согласием на возобновление полётов с начала следующего месяца.

— Окончательное решение остаётся за российскими властями: если оперативный штаб примет положительное решение по данному вопросу, а председатель правительства Михаил Мишустин подпишет распоряжение кабмина, полёты будут возобновлены, — уточнил источник в одном из авиаперевозчиков.

Стоит отметить, что, вероятнее всего, на первом этапе полёты будут выполняться в ограниченном режиме — один раз в неделю между Москвой и Афинами.

Добавим, что инициатива о возобновлении авиасообщения исходила от Греции, так как туристическая отрасль занимает значительную долю в ВВП страны. Один из источников издания отметил, что греческий парламент принял закон, который позволяет восстанавливать авиасообщение со странами в обход рекомендаций ЕС. Ранее Евросоюз уже обновил список государств, въезд из которых разрешён во время пандемии коронавируса. Россия в этом перечне отсутствует.

В Посольстве Греции в Москве также подтвердили, что инициатива о возобновлении полётов исходила от греческой стороны. В Минтрансе РФ эту информацию пока никак не комментируют.

Как подчеркнули источники издания на рынке авиаперевозок, с учётом окончания высокого сезона существенного пассажиропотока в Грецию уже не ожидается.

— Все, кто планировал отдохнуть на море в этом году, уже слетали в Турцию или на российские курорты. Спрос на полёты в Грецию, безусловно, ожидается, но кардинально изменить финансовое положение авиакомпаний он не сможет, — уверяет собеседник газеты в одной из авиакомпаний.

Кроме того, в настоящее время ведутся активные переговоры о возобновлении авиасообщения с властями трёх стран Карибского бассейна — Кубы, Доминиканы и Мексики.

— Возобновление полётов с этими странами в ближайшие два месяца вполне возможно, — сообщил источник в одной из российских авиакомпаний.

Ранее Греция продлила до 5 октября ограничения по числу российских туристов, которые могут въезжать на территорию страны.